Candidatos apuestan por realizar coreografías virales para captar votos

La campaña para las elecciones 2026 ha incorporado a TikTok como una plataforma clave, donde candidatos de diversos partidos políticos buscan acercarse al público a través de bailes y tendencias virales.

Figuras como José Luna Gálvez y Guido Bellido, así como representantes de Perú Acción y Renovación Popular, han utilizado coreografías, como la famosa canción "Bailalo Rocky", para lograr simpatía con el electorado.

La estrategia consiste en seguir trends, copiar pasos y reemplazar, en algunos casos, el discurso tradicional por una interacción basada en el ritmo y el entretenimiento. Hoy, algunos candidatos han cambiado el discurso por la coreografía.

¿Baile suma al candidato?

Un ejemplo es un médico candidato a diputado que baila de manera animada con una simpatizante. Este fenómeno plantea una pregunta central en el entorno digital si es que, ¿El baile suma al candidato?.

Todo por los votos

Mientras la campaña se desarrolla también a través de pantallas, se observa que, para algunos aspirantes, en la guerra y la política todo vale si conseguir votos se trata. Será el electorado, quien decida si estas estrategias logran convencerlos o tengan el efecto contrario.