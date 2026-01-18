Urpi Torrado sobre voto joven: buscan candidatos con experiencia, pero que no sean políticos tradicionales

Aproximadamente 7 millones de peruanos tienen entre 18 y 29 años, de los cuales 2.5 millones ejercerán su voto por primera vez en las Elecciones 2026. Este sector, perteneciente a la "Generación Z", se perfila como un grupo electoral determinante que podría inclinar la balanza en un escenario de competencia reñida.

Influencia y desconfianza en redes sociales

Urpi Torrado, gerenta general de la encuestadora Datum, señaló a Panamericana Televisión, que los jóvenes tienen una alta influencia de las redes sociales, aunque muchos desconfían de la información que circula en ellas.

"Como jóvenes tienen una alta influencia de las redes sociales, son chicos que están mucho más conectados que otros grupos etarios... pero hay un porcentaje que no confía en redes sociales", explicó Torrado. Agregó que su comportamiento suele ser de verificación. "Al encontrar una noticia, buscan confirmarla en medios tradicionales", dijo.

¿Cómo está dividido el electorado joven?

Este electorado se divide en dos segmentos, los primeros (17 a 23 años) y los jóvenes con alguna experiencia electoral (23 a 29 años), diferenciados también por que algunos son estudiantes y otros están dando sus primeros pasos profesionales.

¿Qué buscan de un candidato?

Según la última encuesta de Datum, el 77% de las personas aún no ha buscado información sobre los candidatos. Frente a una oferta extensa de 36 candidatos presidenciales y más de 10 mil al Parlamento, los jóvenes buscan un perfil específico.

"Buscan políticos nuevos... pero al mismo tiempo buscan que tengan experiencia", indicó Torrado. Es decir, rechazan a los políticos tradicionales, pero también a los improvisados, buscando una combinación que resulta difícil de hallar en el panorama actual.