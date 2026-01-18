Candidatos bailan temas de moda para ganar votos y sacan los pasos prohibidos

La carrera electoral está cada vez más intensa a menos de tres meses de las Elecciones 2026 y muchas candidatos a la presidencia como al Congreso y Senado muestran facetas poco conocidas para ganar votos.

El baile de los candidatos

Tal es el caso de los aspirantes de Alianza para el Progreso (APP), se sumó al trend del momento de 'La Máquina' y demostraron sus pasos en un mitin en la ciudad de Cañete. La congresista y actual aspirante a diputada, Sigrid Bazán se sumó a la fiebre de los bailes en sus redes sociales.

El congresista Alejandro Cavero también fue grabado sacando sus mejores pasos junto a una adulta mayor. La excandidata presidencial Verónika Mendoza ahora busca ingresar al Parlamento y baila una danza típica de Cusco.

Candidatos a la presidencia bailan y reciben curiosos regalos