Paul Jaimes en "Candidato con Esquina": Estas son sus principales propuestas

El Dominical de Panamericana continúa con su segmento electoral "Candidato con Esquina de la TV" y esta vez el aspirante presidencial Paul Jaimes del partido "Progresemos", inició una breve carrera por la avenida Arequipa junto al periodista Fernando Marcelo para contarnos sus principales propuestas.

Desde la esquina de la televisión, el candidato indicó que una de sus principales propuestas para la juventud es incentivar a los deportistas con la entrega de premios por cada medalla de oro (un departamento), medalla de plata o bronce (una camioneta).

Propuestas en educación y juventud

En el tema de educación, modificará la currícula "para que al terminar el quinto de secundaria, terminen con una carrera técnica a nombre de la Nación para su ingreso más fácil al mercado". Otra de las propuestas es modificar la ley de idoneidad, para que un porcentaje de jóvenes menores de 25 años ingresen a las altas direcciones del Estado.

Reactivación de economía y seguridad

Para la reactivación de la economía, el postulante explicó que destrabará los megaproyectos de concesión como Corio, Chinecas, Gallito Ciego, Jequetepeque y Majes. Mientras que su propuesta para mayor seguridad, es aplicar durante seis meses el estado de sitio para el orden interno.

Estado de sitio y restricciones

"Voy a modificar el texto del estado de sitio (a través de una reforma constitucional) para que se aplique en contra del crimen organizado para restablecer el orden interno del país, es mucho más duro, pero es la única manera de cercar a estos delincuentes", dijo.

Jaimes resaltó que se entre las restricciones aplicará la inviolavilidad de domicilio, retención de personas en sus viviendas ante las autoridades competentes y "cerrará distritos o ciudades enteras". "Por ejemplo en San Juan de Lurigancho, sabemos que muchas personas tienen requisitorias, en inteligencia se sabe que hay muchas bandas están operando, doy la orden para que las FF.AA. intervengan todo el distrito, casa por casa", manifestó.

Habla sobre postulantes de su partido

El aspirante indicó que compartió ideas en partidos donde estuvo militando, pero al ver cambio de líderes e ideas, decidió formar su propia agrupación. Sobre algunos postulantes de su partido como Luis Miguel Llanos y el exgeneral Edwin Donayre resaltó sus acciones y a quien descartó algunas acusaciones.