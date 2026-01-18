Presidente Jerí dio sorpresivo mensaje a la Nación: pidió disculpas por visita que realizó a un chifa

En su alocución de esta madrugada, se excusó por haber ingresado encapuchado al restaurante, generando dudas sobre su comportamiento. Aseguró que no cometerá un error así en el futuro.

Foto Trome

Sorpresivamente, esta madrugada el mandatario José Jerí ofreció un mensaje a la Nación donde pidió disculpas por la visita que realizó a un chifa de San Borja, donde conversó con un empresario chino.

En su alocución, el jefe de Estado descartó de manera categórica que la visita, realizada el pasado 26 de diciembre pasadas las 10:00 p.m., se haya tratado de una reunión para llegar a algún acuerdo.

ENCAPUCHADO

“Mi salida a comer en el chifa y en el que se habló principalmente de la futura celebración de la amistad Perú - China no tuvo contenido irregular o de similar naturaleza”, afirmó.

Asimismo, Jerí Oré se disculpó con los peruanos por el error de haber ingresado encapuchado al restaurante, generando dudas sobre su comportamiento. Aseguró que no cometerá un error así en el futuro.