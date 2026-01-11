Elecciones 2026: los candidatos y sus divertidos videos de baile en redes sociales

Candidatos a la presidencia, Senado y al Congreso están utilizando videos creativos y algunos hasta polémicos, como estrategia central para conectar con los simpatizantes. Estas propuestas están diseñadas para viralizarse en redes sociales y que los votantes los recuerden.

Una de las grabaciones más comentadas es la del candidato David Barriga, quien busca la alcaldía de Alto Selva Alegre en Arequipa. Bajo el seudónimo de "Doctor Ponchito", el aspirante ha optado por repartir preservativos con propaganda electoral desde el aire, una medida que ha generado opiniones divididas.

Baile y comida

Por otro lado, candidatos como Juan José Santivañez al Senado y José Luna a la Presidencia han recurrido al baile, una estrategia recurrente en la política para mostrar cercanía. En una línea similar, el candidato presidencial Rafael López Aliaga intentó replicar los pasos de baile del popular personaje "Jamal".

La candidata al Senado Patty Chirinos, autodenominada "la Woman del Callao", combinó arte pop y el ritmo de Shakira en un video. Además, buscando demostrar su conocimiento de la zona, se grabó comiendo un plato típico como la chanfainita en un puesto callejero.

Impacto en redes sociales

Mientras que el actual alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, quien postula al Gobierno Regional, también ha empleado el baile como herramienta de campaña. De esta manera, los aspirantes han optado por el impacto inmediato en redes sociales y medios digitales para sus campañas.