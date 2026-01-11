Enrique Valderrama en "Candidato con Esquina": Estas son sus principales propuestas

El Dominical de Panamericana estrena su nuevo segmento "Candidato con Esquina de la TV" para ofrecerle la mejor información sobre las principales propuestas de los aspirantes presidenciales con el objetivo que usted emita un voto informado en las elecciones 2026.

Desde la esquina de la televisión, Enrique Valderrama, del Partido Aprista Peruano (APRA), inició una breve carrera por la avenida Arequipa junto a la periodista Tifanny Tipiani, y durante esta actividad indicó que impulsará la educación con un programa nacional de becas y también la cultura y el deporte.

"Vamos a empoderar a la juventud para prevenir el tema de la criminalidad e inseguridad. Vamos a hacer un gran programa nacional de becas, incluso para que puedan estudiar en el extranjero. Tenemos un programa que "Polideportivos del Pueblo, donde se dará a la juventud la diversidad de deportes", señaló.

Generación de empleo

Sobre la generación de empleo, indicó que buscan generar 3 millones de puestos de trabajo en los próximos 5 años y se realizará potenciando los grandes esquemas, un TLC con la India o Indonesia, y se enfocará en la parte productiva popular, apoyo a la pyme con posibilidad de créditos baratos a pescadores artesanales, productores del campo y potenciar el turismo. "Por ejemplo el aeropuerto Internacional de Chincheros está avanzado al 30% y su propuesta es llevarlo al 100% en cinco años", dijo.

Turismo y uso de chalecos antibalas

Mencionó que se deben potenciar el país, los aeropuertos para impulsar el turismo. Al ser consultado si utilizará chalecos antibalas como medida de prevención, descartó la posibilidad porque "Me parece poco empático para los que estamos aspirando a alguna representación política, porque nos separan del pueblo que no usa chalecos antibalas, lo que sí hay que exigirle al Gobierno que esta campaña no se manche de sangre", refirió.

Extorsiones en sector transporte y reformas

Al ser consultado sobre las extorsiones en el sector transporte, indicó que ha tenido reuniones con gremios y han denominado "shock de seguridad ciudadana" con una reforma de la Policía Nacional, el sistema de justicia, el INPE y reforzar las fronteras. "Vamos a incrementar la cantidad de policías de 120 mil a 250 mil, la cantidad de soldados que cuidan las fronteras de 30 mil a 60 mil y vamos a construir más penales en el país", agregó.

Sistema de transporte

Para la mejora en el sistema de transporte, indicó que una de las propuestas del APRA, es implementar la línea 3 y 4 del Metro de Lima en cuatro años, además planteará una línea del Metro para Trujillo, Piura y Arequipa.

Reactivación de imagen y situación en Venezuela

Valderrama indicó que está convencido que si logra reactivar sectores que históricamente han respaldado al APRA en varios puntos del país, revertirá la situación de no aparecer en las encuestas para que su imagen despegue. De otro lado, mencionó que la situación en Venezuela no ha cambiado mucho y su sistema sigue rigiendo actualmente, por lo que considera que es viable los corredores humanitarios y espera un cambio democrático para hacer un programa de apoyo "al pronto retorno de quienes quieran volver a sus casas".