No solo para candidatos presidenciales: JNE también dotaría de chalecos antibalas a sus trabajadores

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evalúa dotar de chalecos antibalas a los miembros de las Juntas Electorales Especiales (JEE) y a los candidatos para las próximas elecciones generales, debido al incremento de amenazas y extorsiones en un contexto de creciente criminalidad.

"Desde ya el Jurado Nacional de Elecciones viene evaluando y adquiriendo chalecos antibalas. No podemos escatimar en las medidas de seguridad para nuestro personal, pero no solamente para nuestro personal, sino para los candidatos y a toda la población que va a acudir a las elecciones", declaró Kurt Burneo, presidente del JNE.

La propuesta surge ante el temor de que la campaña política pueda tornarse violenta, luego del reciente ataque al precandidato presidencial Rafael Belaunde. Burneo señaló que la medida busca proteger tanto al personal electoral como a los candidatos a la presidencia y al Congreso, quienes estarían expuestos a un riesgo significativo.

Ataques a políticos en la región

Pero también hay casos recientes de violencia política en países vecinos. En 2023, el candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado a balazos durante un acto de campaña al norte de Quito.

Otros casos incluyen el ataque a la candidata morenista a la alcaldía de Texistepec, Yesenia Lara, quien recibió seis impactos de bala, y el del exprecandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, quien falleció dos meses después de ser baleado.

Alcaldes con chalecos antibalas

El uso de chalecos antibalas no sería una medida nueva para políticos peruanos, ya que algunos alcaldes los han utilizado durante su gestión. La propuesta, aunque puede sonar extrema, responde a un contexto regional marcado por un creciente número de víctimas mortales por asesinatos por encargo y actos de violencia contra figuras públicas.