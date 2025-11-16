Presidente Jerí lidera ceremonia de izamiento de bandera en plaza San Martín

El presidente interino de la República, José Jerí, participa la mañana de este domingo 16 de noviembre, en una ceremonia de izamiento de la bandera en la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima.

El jefe de Estado llegó hasta este lugar acompañado del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez y también se hizo presente el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, entre otras autoridades.

Esta acción forma parte de las actividades que realiza el mandatario a nivel nacional. Jerí ya ha visitado algunas regiones como Junín y Huánuco y hoy llegó hasta la plaza San Martín para participar de esta ceremonia.

Medidas dispuestas por el Gobierno

Cabe resaltar, que el Gobierno dispuso nuevas medidas en el marco del estado de emergencia decretado en Lima y Callao, incluyendo izar la bandera nacional y entonar el himno nacional de manera obligatoria cada lunes a las ocho de la mañana en todas las entidades públicas.