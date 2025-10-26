Más de 3 mil animales en riesgo por propuesta de cierre de zoológicos: advierten consecuencias negativas

El congresista Guido Bellido de la bancada de Podemos Perú planteó un proyecto de ley que busca eliminar de forma progresiva todos los zoológicos a nivel nacional. De acuerdo al legislador, en estos centros se maltratan a los animales y más de 3 mil ejemplares en situación de vulnerabilidad y rescatados podrían perder su hogar.

"Lo que hay en muchos zoológicos es abandono, hay muchos animales que están en sufrimiento y no hay un buen trato. Consideramos que esa forma es un maltrato animal", dijo el parlamentario Bellido a la prensa.

Posición técnica en contra

Karina Cuestas Rueda, subgerenta de Zoología del Parque de las Leyendas, señaló que la labor que se realizan en los zoológicos es de rescate, tratamiento y preservación de la fauna silvestre que muchas veces son víctimas de trata de animales.

"No solo por tráfico de animales, sino también por pérdida de hábitat, incendios forestales, cambio de uso de suelos, entre otros, han perdido su medio", explicó Cuestas, destacando el trabajo profesional con diagnóstico médico veterinario que reciben los animales rescatados.

Alertan pérdida de profesionales y logística

La iniciativa tendría otro efecto colateral, ya que se perdería la capacidad profesional dedicada a la conservación, tratamiento y rehabilitación de animales. "Perdería el lugar, los profesionales, los técnicos y todos los materiales. No habría dónde coloquen a los animales, no habría quien reciba a estos animales, no habría quien realice el trabajo especializado", agregó Cuestas.

Propuesta no tendría respaldo en Congreso

Esta propuesta del congresista Bellido no tendría acogida en el Congreso de la República, según manifestaron otros parlamentarios. El congresista Edward Málaga señaló que "cerrar los zoológicos no ayudará a resolver el problema del maltrato animal" y que "el manejo debe ser profesional" en lugar de eliminarlos. Málaga agregó que como biólogo conoce la evolución de la biología de la conservación y que no necesariamente el cierre es la solución.