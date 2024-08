Gustavo Minaya responde: ¿el aumento del sueldo mínimo afectaría a las pequeñas empresas?

Como bien se recuerda, el pasado 28 de julio la presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre el aumento del sueldo mínimo en Perú, durante su discurso presidencial, deslizando que este incremento se realizaría durante el último trimestre del 2024 y que convocará al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo para llegar a un acuerdo respecto a esta medida.

Pese a que es un aumento esperado por muchos peruanos, algunos empresarios se han mostrado en contra de esta medida, alegando que afectaría a las mypes y que podría desencadenar la pérdida de empleo. Ante esta cuestión, el consejero titular del Consejo Nacional del Trabajo, Gustavo Minaya, se pronunció sobre esta preocupación, alegando que este no el principal problema de las pequeñas y microempresas.

“Veamos solamente el cuadro que ustedes han presentado muy bien al inicio de esta intervención, en donde en el año 2011 el sueldo mínimo vital estaba bordeando entre los 600 y 700 soles, 675 soles. Si fuera por el empresariado, todavía seguiríamos con esa cantidad de sueldo mínimo vital”, indicó el especialista, haciendo referencia al cuadro presentado en El Dominical.

Captura: El Dominical

Minaya alega que las pequeñas empresas presentan problemas más “mucho más graves” que la atención al salario de sus colaboradores como el acceso a créditos, tecnología, la atención a tributos y otros.

“Siempre se han opuesto y siempre han argumentado que esto va a perjudicar a las pequeñas y microempresas y la realidad la realidad es que nunca el impacto ha sido tan tremendo para las pequeñas microempresas, como siempre lo han argumentado, porque estas tienen problemas mucho más graves que atender el salario de sus trabajadores, tienen problemas para acceder a créditos, tienen problemas para acceder a tecnología, tienen problemas para atender los tributos, los trámites en las municipalidades en donde se están desarrollando, tienen muchos otros problemas mayores que el atender el salario de sus trabajadores, que si bien es importante, porque para ellos también es necesario. Así como se compran maquinarias, se compran productos para desarrollar su producción, también saben que tienen que atender el salario de sus trabajadores. Pero mire usted una cifra rápida nada más, el empresariado en el Consejo Nacional del Trabajo ha reconocido que los pequeños y microempresarios en nuestro país atienden un salario mínimo a medio millón de trabajadores, pero en todo el país, quienes reciben el salario mínimo son aproximadamente un millón y medio de trabajadores, ¿sabe dónde está esa diferencia? está en la mediana y en la gran empresa, así como también en el sector público”, explicó, agregando que quienes más se oponen a esta medida son aquellos empresarios que “no quieren cumplir con la responsabilidad de darle calidad de vida a sus trabajadores”.

“Son cifras oficiales tanto del Banco Central de Reserva (BCR) como del Instituto Nacional de Estadísticas (INEI) que no han señalado que la canasta básica familiar para una composición de cinco personas está en 2,100 soles, que puede atender simplemente necesidades básicas de comprar alimentación, de atender los servicios públicos básicos en nuestros domicilios, de poder atender los útiles y los materiales educativos de nuestros hijos que están en colegios estatales", sostuvo.

"Como ya les dije, sería imposible con un salario eh mínimo de 1025 soles, y menos no si llegamos incluso a los 2,100 soles, poder llevarlos a nuestros hijos a una clínica particular si se enferman o a un colegio particular, como quisiéramos, porque lamentablemente también la calidad educativa de nuestra educación está pésima”, agregó.

SUELDO MÍNIMO EN OTROS PAÍSES DE SUDAMÉRICA, SEGÚN BLOOMERG LÍNEA

Uruguay: salario mínimo equivalente a 2079 soles.

Chile: salario mínimo equivalente a 1990 soles.

Bolivia: salario mínimo equivalente a 1354 soles.

Colombia: salario mínimo equivalente a 1208 soles.

Perú: salario mínimo de 1025 soles.

Brasil: salario mínimo equivalente a 972 soles.

Argentina: salario mínimo equivalente a 610 soles.

Venezuela: salario mínimo equivalente a 13 soles.