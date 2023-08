David Waisman: asaltan a golpes a exvicepresidente al interior de su vivienda

El exvicepresidente de la República, David Waisman, denunció que el último jueves 10 de agosto tres delincuentes encapuchados ingresaron a su vivienda, ubicada en San Isidro, para golpear a su familia y robar celulares y joyas.

“Parecería que solo tenían interés en los celulares, las razones son sospechosas, no sé por qué, además, querían las joyas. Tuve un altercado con ellos. Golpes que yo les di y me dieron”, sostuvo Waisman en diálogo con El Dominical.

Según detalló, estos criminales estuvieron cerca de 20 minutos al interior de la casa y luego saltaron por las paredes para continuar su huida a pie. Gracias a una rápida intervención, la policía detuvo a uno de los implicados.

SOSPECHAS DE WAISMAN

“A mí me parece que esto es un mensaje de mis enemigos en el Perú. Sospecho que producto de la captura del señor Toledo me he generado muchos más enemigos de los que ya tenía, porque yo no he sido corrupto, no he robado”, dijo.