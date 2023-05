Isabel Ayala, funcionaria de la MML, responde por presuntas donaciones de comerciantes: "Es una cortina de humo"

Isabel Ayala Melgarejo, gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lima y militante de Renovación Popular, envió una carta notarial a los regidores Julio Gagó y José Luna Morales, luego que ambos la acusaran por tráfico de influencias dentro del municipio capitalino, debido a un presunto mal uso de donaciones de alimentos.

"El día de ayer les he interpuesto a los dos una carta notarial, estoy esperando respuesta de ellos en 24 horas. Voy a proceder legalmente a que ellos puedan rectificarse, sino lo hacen procederé con el conducto legal, a través de las vías que correspondan", declaró en exclusiva a El Dominical de Panamericana.

"No voy a permitir que dos regidores que no se han tomado el tiempo de pasar un documento pidiendo la información (...) estamos en el quinto mes de gestión y ninguno de ellos sabe cómo funciona el reparto de alimentos", añadió.

El último viernes, 2023 en 24 horas emitió un informe que reveló una serie de audios que tenían como protagonista a Ayala, donde se le escuchaba pedir 18 toneladas de víveres a un grupo de comerciantes mayoristas a cambio de “conversar con el alcalde”.

Ayala rechazó que hubiera algún tipo de "canje" en dichos audios, e indicó que el gerente de EMMSA, Antonio Rodríguez, ya había comunicado a los vendedores que había una recolección de alimentos por el Día de la Madre.

"No es algo nuevo, lo han hecho las gestiones pasadas. En este caso, en la gestión del alcalde Rafael López Aliaga se hace todos los días (...) Ahora, yo llamo al comerciante, porque ya me habían pasado la comunicación que iba a haber una recolección de esa cantidad, entonces había que coordinar un camión más, por eso yo le indico a la señora, no es que yo le pida", detalló.