Keiko Fujimori sobre adelanto de elecciones: "No voy a postular, pero del futuro no he dicho nada"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, reiteró que no será candidata a la Presidencia en las próximas elecciones generales, sin embargo, mencionó que en un futuro "no ha dicho nada".

Asimismo, dijo que no permitirá que aquellas personas de la extrema izquierda y extrema derecha la utilicen de "excusa" para no apoyar un adelanto de elecciones en el 2023 o 2024, ante la difícil coyuntura política y social que afronta el país.

"Yo lo que he dicho es que, si hay un adelanto de elecciones, yo no voy a candidatear, porque no voy a dejar que la extrema izquierda y extrema derecha me utilice como excusa para no aprobar el adelanto de elecciones. Pero del futuro yo no he dicho nada", se le escucha decir a Keiko Fujimori en un video difundido en las redes sociales, en donde participa en un evento con mujeres fujimoristas.

De esta manera, no descartó seguir participando en los comicios del 2026. "Tampoco estoy diciendo que vaya a lanzarme. Lo que estoy diciendo es que, llegado ese momento, con mi familia, los dirigentes y con ustedes, las bases, decidiremos cuál es la decisión correcta", apuntó.