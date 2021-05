Elecciones en el Perú: Los debates más recordados entre candidatos presidenciales

No cabe duda que los debates, son oportunidades precisas para que los candidatos puedan captar la mayor parte de electores indecisos o que ven una de las dos mejores alternativas.

La candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el aspirante presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, se verán cara a cara este domingo 30 de mayo en lo que será el debate decisivo que ayudará a despejar dudas entre el grupo de indecisos y posicionará a quien gane las elecciones 2021.

Durante los procesos electorales hemos sido testigos de diversos debates que han quedado marcados en nuestras memorias, ya sean por frases célebres o efusivos abrazos. Tal es el caso del expresidente Alan García, quien protagonizó dos debates junto a los exmandatarios, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Asimismo, en la lista se encuentra la actual candidata de Fuerza Popular, con los ex Jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y Ollanta Humala, respectivamente. Asimismo, también los encuentros entre el expresidente Alberto Fujimori con Mario Vargas Llosa hacia el año 1990.

DEBATE DECISIVO Y CRUCIAL

No cabe duda que los debates, son oportunidades precisas para que los candidatos puedan captar la mayor parte de electores indecisos o que ven una de las dos mejores alternativas. No cabe duda, que esta jornada no será la elección pues contribuirá a la elección de quién tomarás las riendas del Perú durante los próximos cinco años.