Caso Lizeth Marzano: PJ programa para hoy audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar

El Poder Judicial programó para este domingo a las 8:00 p.m., la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar por atropellar y acabar con la vida de la deportista Lizeth Marzano.

ACTUALIZACIÓN

El Poder Judicial programó para este domingo 1 de marzo, la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar, acusado por el delito de homicidio culposo y otros, en agravio de la deportista Lizeth Marzano.

A través de su cuenta oficial de X (Antes Twitter), la entidad informó que el 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima realizará la sesión de manera virtual a las 8:00 p.m. Villar Chirinos es acusado de atropellar y acabar con la vida de la joven el pasado 17 de febrero, en San Isidro.

NOTA ORIGINAL

Hoy se cumplen las 72 horas de detención preliminar de Adrián Villar, conductor implicado en el atropello a la deportista Lizeth Marzano. El investigado continúa bajo custodia en la sede policial de La Victoria a la espera de una decisión judicial sobre su situación legal.

Durante las primeras horas de la mañana, se registró la llegada del padre de Adrián Villar a la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito. El hombre ingresó al promediar las 7:30 a. m. con pertenencias para su hijo y se retiró aproximadamente a las 8:15 a. m. sin brindar declaraciones a la prensa.

Expectativa por pedido de prisión preventiva

Aunque existe la posibilidad de una audiencia para solicitar la prisión preventiva contra Villar en las próximas horas, los canales oficiales del Ministerio Público aún no han emitido un comunicado confirmando el requerimiento.

La familia de Lisset Marzano ha solicitado formalmente que la fiscalía presente ante el Poder Judicial un pedido de nueve meses de prisión preventiva. Las próximas horas son consideradas cruciales para determinar si Villar afrontará el proceso en libertad o si se dictará una medida restrictiva en su contra.