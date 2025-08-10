Caso Jaime Artica: dictan prisión preventiva contra crnl PNP investigado por violación sexual

Representantes de la Fiscalía lograron que se dictara nueve meses de prisión preventiva contra el coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) Jaime Artica, acusado del presunto delito de violación sexual, en agravio de una mujer de 31 años.

El oficial, que se desempeñaba como jefe del equipo de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), fue detenido en flagrancia el pasado 4 de agosto por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de La Victoria.

INDAGACIONES CONTINÚAN

Según la denuncia, la víctima conoció a Artica La Torre en un centro de salud de Surquillo, donde el coronel le habría insistido en participar como madrina del equipo de fútbol del SUAT. Luego almorzaron en una conocida cevichería.

Tras consumir bebidas alcohólicas, la mujer perdió el conocimiento y luego fue hallada semidesnuda en la vía pública, con signos de haber sido dopada. La identidad de la víctima se mantiene en reserva, las indagaciones continúan.