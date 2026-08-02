Nasca: Fiscalía inició diligencias tras accidente aéreo que dejó 13 fallecidos

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca, a través de su Segundo Despacho, inició diligencias urgentes tras el accidente de una avioneta en el sector de Pueblo Viejo, distrito de Vista Alegre, donde murieron las 13 personas que viajaban a bordo.

El fiscal provincial Hugo Umiña llegó al lugar del impacto para supervisar las diligencias iniciales y dispuso el levantamiento de los cuerpos y estableció coordinaciones con el equipo del Instituto de Medicina Legal para el traslado de los restos a la morgue, con el objetivo de agilizar los procesos de identificación de las víctimas, entre las cuales se encuentran ciudadanos de origen extranjero.

La aeronave siniestrada, una Cessna Caravan C-208 operada por Aerodiana, había partido del aeropuerto de Pisco a las 12:10 p.m. para un recorrido turístico sobre las Líneas de Nasca. A bordo viajaban dos tripulantes y once pasajeros de nacionalidades italiana, alemana y española, según confirmó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Activación de protocolos técnicos

Paralelamente a la labor fiscal, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación activaron los protocolos técnicos para esclarecer las causas del siniestro.

Coordinación para notificar a familias de extranjeros

El Ministerio de Relaciones Exteriores coordina con los canales diplomáticos para notificar a los familiares de los fallecidos extranjeros, mientras el Ministerio Público continúa con las pesquisas para determinar responsabilidades.