Nuevo Imperial celebra su 64 aniversario con la “sopa seca más grande del mundo”

Nuevo Imperial celebró su 64 aniversario de creación política con la preparación de la “sopa seca más grande del mundo”, en una gran fiesta gastronómica. Festival gastronómico reunió a 35 restaurantes y más de 8 mil comensales en una jornada de tradición, música y sabor en Cañete.

El evento reunió a 35 restaurantes, cocineras y ayudantes que participaron en la elaboración del tradicional plato cañetano, en medio de música y danzas.

La jornada inició con un pasacalle, carros alegóricos y la participación de productores locales de vinos, piscos y cachina, que acompañaron la celebración.

MÁS DE 8 MIL COMENSALES

En total se utilizaron cerca de una tonelada de fideos y mil kilos de pollo, logrando atender a más de 8 mil comensales que disfrutaron del potaje en un ambiente festivo.