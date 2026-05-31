Burriers vuelven a usar la modalidad de ingesta para llevar droga a Europa

La modalidad de burriers por ingesta ha reaparecido en el aeropuerto Jorge Chávez. Un ciudadano peruano de 45 años fue intervenido cuando intentaba viajar a Milán, Italia, llevando 119 cápsulas de cocaína dentro de su estómago.

El sujeto fue detectado durante los controles de seguridad gracias al uso del body scan, que reveló cuerpos extraños en la cavidad abdominal. Las autoridades señalaron que el destino final de la droga estaba valorizado en aproximadamente 45 mil dólares.

Tras la intervención, el hombre fue trasladado de emergencia al hospital Carrión del Callao, donde permaneció cuatro días expulsando las cápsulas bajo custodia policial. Peritos confirmaron que el contenido dio positivo para clorhidrato de cocaína.

La Dirandro alertó que este es el segundo caso de ingesta detectado en lo que va del año y advirtió sobre el grave riesgo para la vida de los burriers, ya que una cápsula podría romperse dentro del organismo y causar la muerte.