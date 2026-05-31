Asesino confeso de Zoila Castillo será trasladado a Uchiza tras hallazgo de madre e hijo

La Fiscalía y la Policía encontraron el cuerpo sin vida de Zoila Castillo Chanduco en una zona de Uchiza, región San Martín, a pocos metros de donde previamente fue hallado el cadáver de su menor hijo.

Según las autoridades, la mujer había viajado desde Lima hacia Tarapoto para reunirse con su pareja, Alexis Alcántara, quien actualmente permanece detenido preliminarmente como principal sospechoso del crimen.

El general Rubén García Chávez informó que la víctima fue reconocida inicialmente por la vestimenta encontrada en el lugar. Sin embargo, se realizarán pruebas de ADN y pericias forenses para confirmar oficialmente su identidad.

Las investigaciones continúan a cargo de la División de Desaparecidos y la Dirincri. Además, se conoció que en el vehículo del sospechoso se hallaron rastros de sangre tras realizarse la prueba de luminol.

Se supo que el día viernes, Alexis Alcántara fue previsto para brindar su manifestación ante las autoridades mientras se evalúa su traslado a Uchiza para la reconstrucción de los hechos.

El hallazgo de ambos cuerpos fue realizado por ronderos de la zona, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de restos humanos en el lugar.

ACTUALIZACIÓN

Asesino confeso de madre e hijo llegará en las próximas horas a Tocache para continuar investigaciones

El presunto feminicida y asesino confeso de Zoila Carolina y su hijo de 6 años será trasladado en las próximas horas a Tocache, en medio de una fuerte expectativa por parte de las autoridades y la población.

El caso ha generado conmoción nacional luego del hallazgo del cuerpo de la madre de familia en una zona boscosa, a pocos metros de donde fue encontrado el menor. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer completamente el crimen.