Sullana: develan busto del patriarca piurano Miguel Checa y Checa

Entre aplausos y muestras de emoción, fue develado el busto de Miguel Checa y Checa en la plazuela que lleva su nombre en la ciudad de Sullana, región Piura. La ceremonia fue organizada por la Municipalidad Provincial de Sullana y reunió a autoridades locales, familiares del homenajeado y ciudadanos que destacaron el legado del reconocido hacendado y político peruano.

Miguel Checa y Checa, nacido en Tambogrande en 1860, es recordado por su aporte al desarrollo agrícola del valle del Chira. Considerado un visionario en el manejo del agua, impulsó la construcción del canal Miguel Checa, una importante obra de irrigación que hasta la actualidad beneficia a miles de agricultores de la zona y permite el riego de extensas áreas agrícolas.

Durante el acto protocolar participó Guillermo Russo Checa, bisnieto del homenajeado, quien estuvo presente en el izamiento de bandera y ofreció un emotivo discurso. En medio de la ceremonia, pidió además un minuto de silencio por el reciente asesinato del alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febres, gesto que fue acompañado por todos los asistentes.

RESALTAN SU LEGADO

El alcalde de Sullana, Marlem Mogollón Meca, resaltó el impacto de la obra de Miguel Checa y Checa en el desarrollo productivo de la región. Asimismo, Guillermo Russo destacó que su bisabuelo construyó el canal con recursos propios pensando en el beneficio colectivo y no solo personal, calificándolo como “un visionario del agua” cuyo legado sigue vigente en el norte del país.