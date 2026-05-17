Joven es detenido en el aeropuerto Jorge Chávez con casi 10 kg de cocaína camuflada en avena y gelatina

Un ciudadano peruano de 33 años fue detenido por agentes de la Dirandro cuando intentaba sacar del país cerca de 10 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en productos como avena y gelatina. La droga tenía como destino final la ciudad de Milán, en Italia, y estaría valorizada en más de un millón y medio de soles en el mercado europeo.

La intervención se realizó en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde el sujeto mostró actitud sospechosa al momento de su control. Según las autoridades, el nerviosismo del pasajero y las inconsistencias en su declaración levantaron alertas durante la inspección de equipajes.

Durante la revisión, los agentes hallaron dos maletas con prendas de vestir y múltiples paquetes de avena y gelatina, donde se había camuflado la droga. Las pruebas de campo confirmaron la presencia de cocaína, activando de inmediato su detención.

La Dirandro informó que el peso total incautado fue de 9 kilos con 695 gramos de clorhidrato de cocaína. Las autoridades señalaron que no solo se investiga al “burrier”, sino también a la red criminal detrás del envío internacional de drogas.