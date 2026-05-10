Las canciones más inolvidables dedicadas a mamá emocionan en su día

En una edición especial por el Día de la Madre, El Dominical presentó un emotivo homenaje musical dedicado a todas las mamás. Clásicos de distintas épocas recordaron el amor, sacrificio y cariño incondicional de las madres.

Durante el reportaje se escucharon canciones icónicas como A la sombra de mamá, Mi querida mamá, Cabellitos de mi madre y La sonrisa de mamá, interpretadas por artistas que marcaron generaciones.

Además, se destacó el impacto de temas como Querida amiga de Pimpinela y Yo te esperaba de Alejandra Guzmán, canciones que lograron conectar con miles de familias por sus letras emotivas.

El homenaje cerró con Amor eterno de Juan Gabriel, considerada una de las canciones más representativas dedicadas a las madres y que hasta hoy sigue emocionando a quienes recuerdan a sus seres queridos.