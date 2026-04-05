Cusco celebra el Domingo de Resurrección con masiva participación de fieles y turistas

La ciudad del Cusco vivió con gran fervor el Domingo de Resurrección, con la participación de cientos de fieles que acudieron a la Catedral Basílica ubicada en la Plaza Mayor.

Según el Arzobispado del Cusco, se realizaron dos misas principales, una de 6 a 8 de la mañana y otra de 8 a 10, siendo esta última la que congregó a gran cantidad de asistentes.

La Semana Santa en la ciudad imperial inició con el Domingo de Ramos y tuvo uno de sus momentos más importantes el Lunes Santo con la procesión del Señor de los Temblores, que reúne a miles de fieles cada año.

Además, se registró una importante presencia de turistas, ya que se estimó la llegada de alrededor de 70 mil visitantes durante esta temporada, quienes aprovecharon para recorrer los principales atractivos turísticos.

Tras la misa, los fieles retornaron a sus hogares para continuar con las tradiciones, en una jornada marcada por la fe y la reactivación del turismo en la región.