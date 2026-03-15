Santuario de la fauna amazónica: los encantos del Parque Natural de Pucallpa

El Parque Natural de Pucallpa no solo es un atractivo turístico, sino un centro de rehabilitación que ofrece una segunda oportunidad a especies víctimas de las mafias de tráfico silvestre. Actualmente, el parque alberga a 653 ejemplares que reciben cuidados especializados tras haber sido rescatados de condiciones de cautiverio ilegal.

Entre los huéspedes más queridos se encuentra Andrés, un pequeño mono aullador o "cotomono" de apenas dos meses. Al ser huérfano, necesita asistencia personalizada y usa pañales para facilitar su higiene mientras alcanza el peso necesario para integrarse con otros de su especie.

Asimismo, los otorongos juveniles son los animales más visitados. Una pareja de macho y hembra, llegó al centro con solo tres meses de vida y pesando entre 6 y 7 kilos; hoy, tras un año y tres meses de cuidados, bordean los 35 kilos de peso.

Aumento de visitas

Gracias a un proceso de reestructuración y mejora de sus ambientes, el parque ha experimentado un crecimiento notable en su afluencia. En 2024 tuvo 147 mil visitantes y en 2025, se registraron 287 mil visitantes, de los cuales 87 mil fueron extranjeros.

Los fondos recaudados a través de las entradas se destinan íntegramente a la alimentación de los animales, mientras que el Gobierno Regional de Ucayali cubre la infraestructura y el pago del personal. Se espera que, tras obtener su categorización oficial, el centro pueda recibir donaciones internacionales.

Infraestructura mejorada para bienestar animal

El parque ha renovado diversos ambientes para garantizar que los animales vivan en espacios adecuados a sus necesidades naturales como aves de alto vuelo, nutrias, especies diversas, que incluye desde paiches hasta coatíes y el mono choro de cola amarilla, especie en peligro de extinción que aparece en las monedas de un sol.