Pintura, bailes y mucha diversión: así se viven los carnavales en Cajamarca

Como cada año, la fiesta más grande del Perú se vivió a lo grande en Cajamarca, donde miles de personas llegaron hasta la explanada Qhapaq Ñan para celebrar con mucha alegría los tradicionales carnavales.

La festividad, organizada por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, convocó a aproximadamente 80 mil asistentes que llenaron el recinto. Durante la celebración, no solo los asistentes, sino también vehículos y efectivos policiales terminaron completamente cubiertos de pintura y talco.

Coplas tradicionales y visitantes de diversas regiones

Las infaltables coplas tradicionales se entonaron a todo pulmón en cada rincón de la histórica ciudad. "En el pecho alegría, en el pecho y dos cuartas más abajo, el cañón de artillería", fue una de las canciones que se escuchó entre los asistentes.

Un equipo de El Dominical conversó con visitantes que llegaron de lugares como Monsefú y Trujillo. "Es una fiesta muy bonita, espectacular", señaló un entrevistado, mientras que una asistente expresó que es "Cajamarquina de corazón y disfrutando mis ricos carnavales para siempre".

Desfile de patrullas y comparsas

El público esperó con ansias el desfile de las patrullas y comparsas, uno de los momentos más emblemáticos de la celebración. La masiva asistencia confirmó el fervor por esta tradición que cada año atrae a miles de turistas nacionales y extranjeros.