Arequipa: cancelan vuelos en Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón por densa neblina

Arequipa amaneció con cielo nublado debido a la densa neblina la mañana de este domingo 8 de febrero, lo que ha provocado que algunas aerolíneas cancelen vuelos en el Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón.

Un vuelo que estaba programado para salir con destino a la ciudad de Lima a las 9:00 a.m. fue cancelado. Asimismo, otros cuatro vuelos que tenían previsto ir a la capital han sido reprogramados por el mal clima.

Se espera que las condiciones climáticas mejoren a partir del mediodía, mientras decenas de pasajeros se encuentran aguardando en las instalaciones del aeropuerto hasta poder llegar a sus destinos.

Vuelos retrasados

Cabe resaltar, que un vuelo que debía llegar desde la ciudad de Lima hasta Arequipa no ha podido aterrizar por las condiciones climáticas. También hay tres vuelos retrasados provenientes de Cusco y la capital.