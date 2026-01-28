Keysi Salvatierra: Bolivia entregó al Perú a pareja del líder de la banda criminal 'Los Pulpos'

Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, señalada como pareja sentimental del líder de la organización criminal 'Los Pulpos', fue extraditada desde Bolivia al Perú, la madrugada del último martes 27 de enero.

La entrega de la mujer de 29 años, se concretó en el puesto fronterizo de Desaguadero, bajo un estricto operativo de seguridad, tras su captura en territorio boliviano como resultado de una coordinación policial internacional.

Salvatierra fue trasladada inicialmente a la ciudad de Juliaca, en la región Puno, donde permanece bajo custodia policial. Su extradición responde a un requerimiento judicial de Trujillo, donde enfrenta una medida de prisión preventiva por su presunta participación en el secuestro del comerciante Alan Ríos Guevara en noviembre de 2021.

Cooperación internacional y búsqueda del cabecilla

Según el plan establecido, será derivada al penal El Milagro, en la región La Libertad, mientras duren las investigaciones. La intervención y posterior entrega de Salvatierra fueron posibles gracias a un trabajo conjunto entre la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri de Perú, la Policía boliviana y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile.

En paralelo, las autoridades de los tres países mantienen activa la búsqueda del cabecilla de la banda, Jhonsson Cruz Torres, quien es objeto de una orden de captura internacional con alerta roja de Interpol.