Trujillo sufre una semana de ataques con explosivos a negocios y agrupaciones musicales

La ciudad de Trujillo fue protagonista de una semana de ataques con explosivos y extorsiones, que incluyó un atentado contra el bus de la orquesta Armonía 10 de Walter Lozada mientras se presentaba en una discoteca de la zona residencial El Golf.

Minutos después de la explosión, los delincuentes enviaron un mensaje a la agrupación exigiendo 100 mil soles para permitirles próximas presentaciones en la ciudad, bajo la amenaza de atentar contra sus integrantes. Este hecho marcó el inicio de una serie de incidentes violentos.

En los días siguientes y a solo cinco minutos del primer ataque, se registraron otros dos atentados con explosivos en dos locales de la licorería Tabaco y Ron. Según investigaciones policiales, los tres casos estarían vinculados.

Explosivos sofisticados y presunto vínculo entre casos

Un efectivo policial declaró que las evidencias apuntan a "un mismo rubro, de una misma persona, de una misma razón social", lo que determinó que los detenidos forman parte del atentado contra Armonía 10. En uno de los casos, se identificó que un menor de edad daba instrucciones a un adulto sobre cómo colocar la bomba.

Los extorsionadores están utilizando artefactos de alta sofisticación, controlados remotamente. "Estos explosivos eléctricos son hechos por personas que tienen bastante conocimiento de electrónica. Ellos son los que preparan (...) emplean detonadores eléctricos con control y tiempo. Ellos ya los programan con 5, 10 o 20 hasta 30 segundos", explicó otro agente policial. Esta modalidad permite a los atacantes activar los dispositivos a distancia con solo un clic.

Preocupación y medidas ante ataques

Los ciudadanos expresaron su preocupación y exigen mayores medidas de seguridad para evitar que se repitan estos hechos. En medio de este clima de inseguridad, una excongresista llegó a Trujillo portando un chaleco antibalas para participar en una reunión política, un gesto que refleja la percepción de riesgo en la ciudad. La ola criminal en Trujillo apunta no solo a obtener dinero, sino a sembrar el miedo entre comerciantes y artistas.