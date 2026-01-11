Verano en Mollendo: balneario combina deportes como kayak, gastronomía y atractivos turísticos

Las playas de Mollendo son muy concurridas por turistas peruanos y extranjeros durante la temporada de verano. Visitantes de Colombia, Bélgica y Bolivia destacaron el clima y los paisajes del balneario, que ofrece opciones desde las playas La Uno, La Dos, La Tres y La Cuatro hasta la caleta de la Huata, donde se forma una piscina natural.

La gastronomía se consolida como otro gran atractivo, con platos típicos como ceviches, chicharrones mixtos de pescado, calamar, langostinos y camarones, además del famoso Perol Mollendino, preparado con ají mirasol, ajos, cebolla y galletas de animalitos.

Enrique Chávez destacó parte del patrimonio histórico de la provincia de Islay, como la locomotora marca Bolvin de fabricación norteamericana, inaugurada en abril de 1871 y con 153 años de antigüedad. También el Castillo Furga, construido en 1924 con un estilo ecléctico que mezcla varios estilos secundarios de la época republicana.

Actividades y adrenalina

Los visitantes también pueden realizar actividades como kayak, descrita por un entrevistado como una experiencia con mucha adrenalina que permite descubrir "un paraíso". Este balneario se promociona como un destino completo que combina naturaleza, historia, seguridad y buena comida.

Playas seguras

La Policía de Salvataje indicó que no se han reportado víctimas por ahogamiento gracias a la preparación del personal y al apoyo logístico que brinda la municipalidad y la Policía Nacional del Perú.