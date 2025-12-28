Oxapampa fusiona tradición y modernidad: desde rodeos hasta fiestas electrónicas en mirador

Si aún no decides que destino quieres visitar por las vacaciones o conocer un destino diferente para pasar este fin de año, El Dominical de Panamericana te trae una opción que no puedes dejar de visitar.

Oxapampa es un lugar que alberga naturaleza, tradición y mucha diversión. El Mirador La Florida es tiene forma de mano gigante y podría ser el más grande de la Selva. "Lo principal es la vista maravillosa, se llevan unos bonitos recuerdos en tomas fotográficas", dijo un entrevistado.

Durante nuestro recorrido encontramos algunos turistas de Alemania, Israel y otros visitantes nacionales y locales quienes destacaron la belleza del lugar y disfrutaron de la música electrónica en pleno mirador.

Festivales tradicionales

También se puede encontrar los tradicionales festivales de vaqueras, los torneos de cinta y el rodeo. "Todos bienvenidos a Oxapampa, al rodeo tradicional", dijo un entrevistado a Panamericana Televisión.

Música electrónica en mirador



Si quiere disfrutar de las fiestas, puede acudir a "Chontabamba", un evento exclusivo de música electrónica en el mirador La Florida. "100% recomendado y te lo dice una oxapampina", expresó una visitante.