Tavera explica que réplicas son normales tras sismos mayores a 5 grados y recalca necesidad de prevención

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, se refirió sobre el sismo de magnitud 6.0 con epicentro en Chimbote ocurrido el último sábado 27 de diciembre e indicó que se trata de un "evento natural para nosotros" ya que vivimos en un país altamente sísmico.

"Siempre van a estar ocurriendo eventos sísmicos de diferentes magnitudes. Lo que también queda claro es que los sismos de mayor magnitud no son muy frecuentes y el sismo que ocurrió ayer, nos recuerda a la población que debemos estar preparados para cualquier eventualidad", dijo.

Recordó los sismos ocurrido en Arequipa en 2001, en Pisco en 2007 y el ocurrido hace unos años atrás en Sullana, los cuales nos han mostrado "que si no asumimos con responsabilidad el crecimiento urbano de las ciudades construyendo viviendas de manera adecuada sobre suelos adecuados, siempre vamos a estar expuestos a los daños que puedan generar sismos de esta magnitud u otras magnitudes".

Réplicas tras sismos de superiores a 5 grados de magnitud

Tavera indicó que siempre que se presenten sismos superiores a la magnitud de 5 grados siempre presentan réplicas. "Cuanto más grande es el sismo, el número y periodo de réplicas también se incrementa. El día de ayer, el sismo ha tenido alrededor de 7 réplicas de las cuales alrededor de 4 o 5 se han reportado, pero en realidad todos los días están ocurriendo sismos a lo largo de nuestro territorio y dinámicamente nos dice que siempre estamos activos y debemos estar siempre preparados", agregó.

Reducción de nivel de riesgo y Sismate

El jefe del IGP indicó que tras el reciente sismo, espera que la población haya tomado más interés para ver donde tenemos que ir para reducir el nivel de riesgo. Por otro lado, se refirió sobre el Sismate y aclaró que se trata de un sistema de mensajería, pero no es de alerta.