Playa Zorritos da la bienvenida a viajeros para recibir el Año Nuevo 2026

A vísperas del Año Nuevo, muchas personas se alistan para viajar y visitar diferentes puntos de país para recibir el 2026. Las playas son los destinos favoritos para iniciar este nuevo año en compañía de la familia y amigos.

Un equipo de El Dominical llegó hasta la playa Zorritos, en Tumbes, en donde varios de turistas se han apostado en el balneario para disfrutar de las aguas calientes. Ciudadanos de diferentes parte del país han optado por viajar a esta zona.

Algunos de los entrevistados indicaron que no descartan la posibilidad de recibir el Año Nuevo con una fogata e hicieron un llamado a las personas para que visiten la playa Zorritos para pasar un 2026 diferente.

Atractivos turísticos en Tumbes

Cabe resaltar, que Tumbes tiene diversos atractivos turísticos como el Santuario Nacional Los Manglares, Puerto Pizarro, la Isla del Amor, el cerro Amotape, entre otros lugares que no puede dejar de visitar.