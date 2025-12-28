Al menos tres heridos y 7 inmuebles terminaron afectados durante sismo en Trujillo

Un sismo de 6.0 grados se registró la noche del último sábado en Chimbote y se sintió en zonas como Lima y Trujillo. En esta última ciudad se registró tres personas heridas y al menos 7 inmuebles afectados.

Un equipo de El Dominical llegó hasta el Centro Histórico de Trujillo donde hay varias casonas antiguas y viviendas de material noble y de quincha que terminaron afectada tras este repentino movimiento telúrico.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, se han reportado 7 inmuebles afectados y al menos 3 personas heridas, entre ellas una que quedó atrapada en la zona de La Esperanza tras el fuerte movimiento.

Cae techo de vivienda en Trujillo

Una de las afectadas indicó a Panamericana Televisión que se cayó el techo de su vivienda cuando se encontraban reunidos con sus familiares y ante ello tuvieron miedo tras el fuerte movimiento telúrico y el árbol de Navidad amortiguó la caída.

Daños en viviendas y caída de rocas

Debido al peligro inminente, los integrantes de la familia han tenido que pernoctar en las afueras de su vivienda. Cabe resaltar, que de acuerdo al reporte, también se han presentado reporte de caída de rocas en varias zonas de Virú, provincia que ha sido la más afectada. Asimismo, se han presentado réplicas de menor magnitud y a medida que pasan las horas se vienen reportando más daños en predios y viviendas.