28/12/2025

Sismo de magnitud 4.8 se registró en Cañete esta mañana

Temblor se registró la mañana de este domingo 28 de diciembre y tuvo una profundidad de 58 kilómetros. Todos los detalles en la siguiente nota.



Un sismo de magnitud 4.8 se sintió esta mañana en Lima. De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se registró a 26 kilómetros al sur de San Vicente de Cañete y tuvo una profundidad de 58 kilómetros.

El evento sísmico ocurrió a las 08:09 a.m., sorprendiendo a varios ciudadanos. Hasta el momento, las autoridades respectivas no han reportado víctimas que lamentar o daños materiales de consideración. 

Recomendaciones en caso de sismos

Especialistas brindan recomendaciones que los ciudadanos deben tener en cuenta durante y después de un sismo. Recuerde siempre mantener la calma, ubicarse en zonas seguras y seguir estos consejos:

- Tener lista una mochila de emergencia que debería contener: alcohol o desinfectante, medicina, pastillas, vendas, curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas.

- Si tienes un bebé o adulto mayor, la mochila también deberá tener objetos de gran necesidad para ellos, como biberones, pañales, papillas, mantas y más.

- Organizar a la familia en un plan de emergencia en el que cada miembro realice un rol antes, durante y después de la emergencia.

- Identificar las zonas seguras en nuestras viviendas y en los alrededores de nuestros domicilios.


