Sismo de magnitud 6.0 remeció diversas regiones dejando heridos y considerables daños materiales

Un sismo de magnitud 6.0 remeció anoche varias regiones del país. El epicentro fue en Chimbote, Áncash, pero también se sintió Lima, Cajamarca, Tumbes, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Junín, Pasco, etc., según la Asociación Sismológica (ASISMET).

Los Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de distintas regiones informan que el movimiento telúrico deja, hasta el momento, varias personas heridas y daños de diferente consideración en viviendas e infraestructura, informa RPP.

En La Libertad, una persona fue rescatada tras quedar atrapada luego de la caída del techo de su casa ubicada en el distrito de La Esperanza. También, un sujeto quedó herido luego que la pared de una vivienda se desplomara, esto en distrito de Chao.

HOSPITAL LA CALETA

Asimismo, en el distrito de Virú, otra persona sufrió lesiones tras una fuerte caída mientras caminaba rápidamente para ponerse a buen recaudo. En esta jurisdicción también se informó del colapso de una vivienda y el desplome de un tanque de agua.

Mientras que en el Hospital La Caleta de Chimbote, en la región Áncash, se informó de la caída de baldosas del techo, rajaduras en su infraestructura y la avería de algunos equipos médicos. También se registró daños en viviendas de distintos distritos.