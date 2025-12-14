Encienden el árbol navideño más alto del Perú en Tacna

Tacna se llenó de luz y música con el encendido del árbol navideño más alto del Perú, una estructura de más de treinta metros ubicada en el Paseo Cívico. La instalación, descrita como un símbolo de identidad para la ciudad, se complementa con un retablo creado por artistas de la Escuela de Bellas Artes Francisco Lazo.

Visitantes entrevistados en el lugar destacaron la belleza y mejora de la decoración respecto al año anterior. "Está muy hermoso, ha crecido. Teníamos que venir todo Tacna a la plaza a ver lo hermoso que están los árboles", dijo un entrevistado.

Decoraciones en Cusco y Cajamarca

En Cusco, las municipalidades distritales y provinciales colocaron árboles de Navidad en diversas plazas. La Plaza Mayor de la ciudad imperial exhibe un majestuoso árbol y un nacimiento que atrae tanto a cusqueños como a turistas nacionales y extranjeros. Una turista consultada en el lugar calificó la experiencia como "maravillosa".

Otras regiones han optado por decoraciones que destacan su identidad cultural. En Chota, se elaboró un innovador árbol navideño hecho íntegramente con alforjas tradicionales, resaltando esta artesanía como símbolo de la tradición y cosecha local.

Escenario festivo en Arequipa

Mientras tanto, en Arequipa, diversas plazas se han transformado en escenarios festivos; por primera vez, la Plaza de Armas luce dos árboles navideños ubicados en diferentes esquinas, sumándose a la atmósfera festiva que ya embellece calles y plazas en todo el país a menos de dos semanas de la Nochebuena.