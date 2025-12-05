Costa peruana vivirá noches más frías a pocos días del verano

La costa del país registrará un marcado descenso de temperaturas durante las noches entre el 6 y el 10 de diciembre, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Este comportamiento climático, que se presenta a tan solo días del inicio del verano —programado para el 21 de diciembre—, afectará desde Piura hasta Ica, con mayor percepción de frío en los distritos ubicados junto al litoral.

Desaceleración térmica por vientos del sur – Clima en la costa peruana

Los especialistas del Senamhi señalaron que la combinación de aguas frías frente al litoral y el ingreso de vientos del sur está generando un amanecer más nublado y condiciones más frescas de lo habitual para esta época. Aunque el frío predominará en las primeras horas del día, no se descarta que en zonas alejadas del océano aparezca brillo solar hacia el mediodía.

El pronóstico indica que las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 17 °C en Piura; entre 14 °C y 16 °C en Lambayeque y La Libertad; y de 15 °C a 17 °C en Áncash. Para Lima, el rango será de 14 °C a 16 °C, mientras que Ica registrará entre 12 °C y 16 °C. En Lima Metropolitana se esperan valores mínimos de entre 15 °C y 17 °C durante este periodo de enfriamiento inusual previo al inicio del verano.

El Senamhi reiteró su compromiso de brindar información actualizada sobre las condiciones atmosféricas del país e instó a la población a seguir sus canales oficiales, su página web y la app institucional para adoptar medidas preventivas ante estos cambios en el clima.