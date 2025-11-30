Esta es la situación en la frontera Perú - Chile: incrementa presencia policial y tránsito se normaliza

Luego de que el presidente José Jerí, declaró el estado de emergencia en tres distritos de la región de Tacna, las fuerzas armadas llegaron a la frontera con Chile para reforzar la seguridad y evitar el ingreso .

Un equipo de El Dominical llegó hasta la zona de la Frontera de la Concordia donde corroboró que la situación se desarrolla con normalidad. Vehículos de servicio público, así como unidades particulares circulan sin problema alguno.

En la frontera de la Concordia solo se observan unos 18 migrantes que están a la espera encontrar una solución al tema documentario. Asimismo, miembros del Ejército resguarda todo el sector cerca al complejo fronterizo Santa Rosa.

Resguardo policial y militar

Asimismo, efectivos de la Policía Nacional resguardan este sector, así como militares del Ejército de la tercera unidad de Caballería están presentes en esta zona. Es importante resaltar, que la presencia policial se ha incrementado en un 50%.

Cabe resaltar, que miembros del Ejército que se encuentran resguardando la frontera, se trata de unos 50 militares que se encuentran desde el hito 1 hasta el hito 14, según información a la que accedió nuestro corresponsal Andrés Vilca.