Sicario se hace pasar como cliente y asesina a payasito 'Farolito' en un restaurante en Chimbote

Un sicario se hizo pasar como cliente y asesinó a balazos a Hugo Haro Alarcón y Jeason Pacherres Sánchez, conocido como el payasito 'Farolito', mientras cenaban al interior de un restaurante, en Chimbote.

Las cámaras de seguridad del local registraron el momento en que el sujeto de gorra blanca, sentado en una de las mesas, se puso de pie, sacó su pistola y disparó a quemarropa contra ambas víctimas.

Tras el crimen, el delincuente revisó los bolsillos de Pacherres Sánchez, le arrebató su celular y salió corriendo con rumbo desconocido. Según el padre del payasito 'Farolito', su hijo no había recibido amenazas previas ni tenía problemas conocidos que explicaran el ataque.

Investigan crimen

Los cuerpos de ambas víctimas fueron trasladados a la morgue y posteriormente entregados a sus familiares para su sepultura. La Policía Nacional analiza las grabaciones de seguridad del restaurante y de negocios aledaños para identificar y capturar al autor material del doble homicidio.