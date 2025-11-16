Influencer resultó herido durante un ataque a balazos en Trujillo: su guardaespaldas falleció

La criminalidad no se detiene en La Libertad. Un ataque armado registrado en la cuadra 7 de la avenida Miraflores, a solo unos metros del Centro Histórico de Trujillo dejó herido a un conocido influencer, mientras su guardaespaldas murió.

Según testigos, el tiktokero conocido como “Winner” se encontraba por inmediaciones de la referida avenida en una camioneta, que manejaba su seguridad, cuando fueron interceptados por sicarios que circulaban en un carro y una moto.

REPELER EL ATAQUE

Los criminales empezaron a disparar indiscriminadamente, “Winner” trató de ponerse a buen recaudo mientras su guardaespaldas intentó repeler el ataque con su pistola, pero murió alcanzado por las balas. El influencer logró sobrevivir.

Un equipo del SAMU brindó los primeros auxilios al creador digital y luego lo llevó a una clínica cercana. Agentes policiales se apersonaron hasta la escena del atentado para las investigaciones del caso, recogieron 15 casquillos de bala.

ARTÍCULOS LUJOSOS

“Winner” permanentemente mostraba artículos lujosos durante sus transmisiones en vivo. Era requerido por importantes marcas para que publicite sus productos. Las autoridades manejan varias hipótesis sobre los motivos del atentado.