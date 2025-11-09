Falsa alarma de fuga de expremier Betssy Chávez desde residencia de Embajada de México en San Isidro

Una falsa alarma se generó esta noche en el distrito de San Isidro luego de que circulasen reportes en redes sociales sobre un presunto intento de fuga de la expremier Betsy Chávez desde la residencia de la Embajada de México, donde se encuentra asilada políticamente. Según información que se viralizó, se habría observado una camioneta saliendo del lugar con maletas, lo que hizo sonar las alertas sobre un posible traslado de la exfuncionaria hacia el aeropuerto Jorge Chávez. Sin embargo, un equipo periodístico que acudió al lugar constató que el panorama en la avenida Coronel Pedro Portillo era bastante tranquilo, con solo el contingente policial habitual que custodia la residencia diplomática.

Las autoridades de inmigraciones desmintieron posteriormente la versión, aclarando que la persona que llegó al aeropuerto internacional Jorge Chávez para tomar un vuelo con destino a México era la embajadora mexicana Carla Ornelas. La información fue confirmada a través de la red social X (antes Twitter), donde se detalló que la diplomática pasó por un proceso migratorio exitoso y se encaminaba de regreso a su país. Este movimiento se produce en el contexto de las relaciones rotas entre Perú y México. Pese a la falsa alarma, se mantiene la custodia policial en los exteriores de la residencia de la Embajada de México en San Isidro. Cabe recordar que Betsy Chávez mantiene un impedimento de salida del país, y está pendiente para el próximo 13 de noviembre una audiencia que resolverá el pedido de la Fiscalía de una medida de prisión preventiva en su contra.

La ex premier continúa dentro de la residencia diplomática a la espera de un salvoconducto que le permita abandonar Perú rumbo a México, donde ya se ha confirmado que recibirá asilo político. El gobierno peruano ha dado a entender que por ahora descarta otorgar dicho documento, manteniendo en vilo la situación de la exfuncionaria.