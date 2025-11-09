Gobierno retrocede en uso obligatorio de chalecos para motociclistas en Lima y Callao

El gobierno peruano ha dado un paso atrás en la implementación de los chalecos distintivos con placa única para motociclistas a través de un decreto supremo publicado este sábado. La polémica medida, que generó rechazo entre la comunidad motera, ahora se aplicará exclusivamente en zonas declaradas en estado de emergencia, siempre que la norma que apruebe dicha declaratoria lo disponga expresamente.

Esta modificación significa que, por el momento, los motociclistas de Lima y Callao no están obligados a utilizar este implemento de identificación. Representantes de la comunidad motociclista expresaron su satisfacción por haber sido escuchados por el Ejecutivo, aunque manifestaron su preocupación por la posibilidad de que el chaleco pueda ser impuesto durante futuros estados de excepción, donde se vulneran derechos constitucionales. A pesar de este avance, la agrupación Tras Cendas Reuniones convocó a una movilización este sábado con el objetivo de informar a todos los motociclistas sobre los alcances de esta modificación normativa. La concentración también busca transmitir a la población que los miles de motociclistas que circulan por la ciudad son 'personas de bien' que utilizan este medio de transporte para movilizarse, rechazando la estigmatización que los asocia con la delincuencia. Paralelamente, los representantes moteros se pronunciaron en contra de la prohibición de circular con dos personas adultas en una motocicleta, argumentando que este medio de transporte moviliza a más de cuatro millones de personas en Lima. Advirtieron que esta restricción generaría mayor congestión en el ya colapsado transporte público y propusieron que los controles se realicen con criterio, verificando que los conductores no tengan requisitorias pendientes.

Al respecto, el jefe de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía confirmó que las intervenciones se realizarán aplicando criterios de discrecionalidad, permitiendo continuar el viaje cuando no se detecte ningún peligro para las personas. El decreto supremo mantiene la sanción de 428 soles para motociclistas que no usen adecuadamente el casco protector, reforzando las medidas de seguridad vial mientras se flexibilizan los controles de identificación.