Triple asesinato en cevichería de Huacho: PNP analiza cámaras para identificar a atacantes

Un triple asesinato ocurrió en la cevichería 'El Tío Paquirri', ubicada en la calle Juan Barreto del distrito de Hualmay, en Huacho. Los sicarios se trasladaban a bordo de una motocicleta cuando llegaron hasta los exteriores del local.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que uno de los atacantes ingresa y dispara varias veces contra los comensales. Las víctimas, identificadas como Ismael Soria Vargas, trabajador de la Municipalidad Distrital de Santa María, y los hermanos Jorge Luis y Carlos Jesús Espinoza Reyes.

Las víctimas intentaron escapar, pero fueron alcanzados por las balas. Una trabajadora del establecimiento relató que se encontraba atendiendo cuando llegó una moto lineal y entró un hombre que inmediatamente comenzó a disparar, mientras otro sujeto permanecía afuera.

Encuentran más de 10 casquillos de bala

Tras cometer el crimen, el sicario salió huyendo rápidamente del lugar junto a su acompañante. Agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística llegaron hasta el local para acordonar la zona y recoger evidencias del triple homicidio. En la escena del crimen se hallaron más de diez casquillos de bala que serán analizados por las autoridades.

Imágenes serán clave en investigación

Las imágenes de las cámaras de seguridad del local serán clave para identificar a los responsables de este ataque que ha conmocionado a los residentes de Huacho. La policía continúa con las investigaciones para determinar el móvil del crimen y capturar a criminales.