Competencia extrema: menor impuso récord al superar 'Tobogán Macho' en solo 85 segundos

El Festival del Níspero se celebró en Coayllo, provincia de Cañete, con actividades que incluyeron la exposición del níspero más grande, danzas ancestrales de las pallas y la degustación de néctares, mermeladas y destilados del fruto emblemático del valle.

La localidad se encuentra ubicada a hora y media de Lima, ingresando por Asia, donde se reúnen agricultores y cientos de visitantes en una fiesta que combina la tradición y mucha adrenalina.

El "Tobogán Macho" destacó como la atracción principal del festival, donde decenas de competidores se lanzaron desde lo alto de una montaña sin medidas de seguridad, pistas pavimentadas o protección alguna. Los participantes debían esquivar rocas, hacer zigzag para no resbalar y enfrentar caídas inevitables durante el descenso a toda velocidad.

Participantes y ganadores

Samuel Coronel, de 17 años, se coronó campeón de la competencia al establecer un récord de 1 minuto con 25 segundos en el descenso. El segundo lugar fue para Freyser Chávez y el tercero para Leonel Acuña, en una edición donde los jóvenes fueron los principales protagonistas. La alcaldesa de Coayllo premió a los ganadores con generosos regalos durante la ceremonia de reconocimiento.

Competencia extrema

La competencia contó con la participación de jóvenes, adultos mayores y Yanely Gómez, una mujer de 19 años que completó el desafío entre aplausos del público. El "Tobogán Macho" debe su nombre a la ausencia total de medidas de seguridad y la exigencia de "mucho coraje" para descender usando solo los pies y el cuerpo, aceptando golpes y raspones como parte inherente de la competencia.