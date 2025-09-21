'Doctor Batman': neurocirujano se disfraza de superhéroe para brindar esperanza a niños hospitalizados

En un mundo donde la esperanza puede ser tan importante como la medicina, el médico neurocirujano Jhamil Hinojosa ha decidido dar un paso más allá en su vocación. Con capa, máscara y el espíritu de Batman, este profesional no solo atiende a sus pequeños pacientes en el Hospital Regional de Cusco, sino que se convierte en el héroe que ellos tanto necesitan.

La iniciativa del "Doctor Batman" surge ante casos críticos como el de Saúl, un adolescente de 14 años originario de Paucartambo que lleva más de tres meses internado en el pabellón B de pediatría debido a una grave patología cardíaca.

Aunque su condición es estable por el momento, los médicos han alertado que, si no es referido urgentemente a Lima, podría enfrentar complicaciones de salud que pondrían en serio riesgo su vida.

Llamado de ayuda para pacientes críticos

El doctor Hinojosa explica que por problemas de referencia, Saúl no puede ser trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja (INSNS) donde tendría mayores posibilidades de atención, debido a la falta de camas disponibles para el pequeño.

Ante esta situación, el médico ha hecho un llamado urgente a sus colegas y directivos de hospitales en Lima para que puedan ayudar con el caso de Saúl y otros niños en condiciones similares. El médico insiste en que, pese al esfuerzo del personal médico en Cusco, solo en Lima muchos de estos niños podrán acceder al tratamiento especializado que necesitan.