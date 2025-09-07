Techo cae sobre rostro de una anciana tras atentado con explosivos en Trujillo

La fuerte explosión registrada el pasado 4 de septiembre en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, ocasionó daños estructurales en varias viviendas, incluyendo el colapso de techos y paredes.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que la onda expansiva afectó a una anciana que se encontraba en su dormitorio al momento de la detonación. Parte del techo de material prefabricado cayó sobre su rostro mientras permanecía recostada.

La grabación muestra el instante en que la afectada se cubrió el rostro con la mano tras el impacto, evidenciando gestos de dolor, mientras un familiar acudió rápidamente en su auxilio y le indicó que se trataba de una bomba.

Cilindro de oxígeno a escasos metros

El accidente no alcanzó al balón de oxígeno que permanecía a escasos centímetros de la víctima, lo que habría tenido consecuencias terribles para la mujer y sus familiares de haber resultado dañado.

Detonación en edificio

Cabe resaltar, que el hecho ocurrió cerca del Centro Histórico de Trujillo y fue causado por la detonación de un artefacto explosivo en la puerta principal de un edificio multifamiliar que destruyó su fachada y afectó predios aledaños.