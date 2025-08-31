Piden cadena perpetua para mujer que secuestró a recién nacida de hospital en Trujillo

Yusmeli del Carmen Hernández Ysturis, una ciudadana venezolana de 20 años permanece detenida tras hacerse pasar por una enfermera y secuestrar a una bebé recién nacida del hospital Belén, en Trujillo.

Un equipo de El Dominical llegó hasta la División de Investigación Criminal - Complejo Policial CAP "Alcides Vigo Hurtado" donde se encuentra detenida la mujer quien es investigada por el delito de secuestro y la Policía no descarta que esté vinculada a un presunto caso de trata de personas.

Hernández se llevó a la recién nacida con engaños de los brazos de su madre el pasado viernes 29 de agosto, debido a que al parecer, intentaba retener a su pareja fingiendo un embarazo y raptó a la bebé burlando la seguridad del nosocomio.

Piden cadena perpetua

El Gerente regional de Salud, Aníbal Morillo Arqueros, detalló que la mujer venezolana pasó dos filtros del hospital para ingresar y pidió que sea sancionada con la máxima pena de ley (cadena perpetua).

Sanciones por secuestro e investigación

Cabe resaltar, que la sanción por secuestro va entre 20 a 30 años de prisión, pero de tratarse de una menor de edad, la máxima pena sería cadena perpetua. La policía viene investigando si la mujer actuó sola o con algún cómplice.