El Dominical de Panamericana

31/08/2025

Piden cadena perpetua para mujer que secuestró a recién nacida de hospital en Trujillo

La mujer de 20 años permanece detenida tras llevarse a la recién nacida con engaños de los brazos de su madre el pasado viernes 29 de agosto.



Yusmeli del Carmen Hernández Ysturis, una ciudadana venezolana de 20 años permanece detenida tras hacerse pasar por una enfermera y secuestrar a una bebé recién nacida del hospital Belén, en Trujillo

Un equipo de El Dominical llegó hasta la División de Investigación Criminal - Complejo Policial CAP "Alcides Vigo Hurtado" donde se encuentra detenida la mujer quien es investigada por el delito de secuestro y la Policía no descarta que esté vinculada a un presunto caso de trata de personas.

Hernández se llevó a la recién nacida con engaños de los brazos de su madre el pasado viernes 29 de agosto, debido a que al parecer, intentaba retener a su pareja fingiendo un embarazo y raptó a la bebé burlando la seguridad del nosocomio. 

Piden cadena perpetua

El Gerente regional de Salud, Aníbal Morillo Arqueros, detalló que la mujer venezolana pasó dos filtros del hospital para ingresar y pidió que sea sancionada con la máxima pena de ley (cadena perpetua). 

Sanciones por secuestro e investigación

Cabe resaltar, que la sanción por secuestro va entre 20 a 30 años de prisión, pero de tratarse de una menor de edad, la máxima pena sería cadena perpetua. La policía viene investigando si la mujer actuó sola o con algún cómplice. 


Temas Relacionados: BebéDetenidaFalsa EnfermeraHospital BelénNacionalesSecuestroTrujillo

También te puede interesar:

BANNER