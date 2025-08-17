Terror en Trujillo: Disputa entre bandas habría originado atentado con dinamita

La tranquilidad de la avenida Perú en Trujillo se rompió la noche del 14 de agosto cuando más de veinte cartuchos de dinamita fueron detonados frente a una vivienda ubicada en la cuadra 8. La onda expansiva dejó una escena de destrucción: vidrios esparcidos por el asfalto, muros desplomados y familias enteras tratando de ponerse a salvo en medio del caos. Cinco personas resultaron heridas, entre ellas un menor, aunque, de manera sorprendente, no se registraron fallecidos.

El estallido, ocurrido alrededor de las 10:15 de la noche, provocó la suspensión del servicio eléctrico en varias manzanas a la redonda. El humo, el olor a pólvora y el polvo suspendido en el aire hicieron recordar a muchos vecinos épocas de violencia que el país creía superadas. Afectados relataron cómo parte de sus viviendas se vino abajo, y algunos denunciaron que sus hijos resultaron heridos al intentar huir del desastre.

Hipótesis sobre la autoría del atentado

Videos captados por cámaras de seguridad y difundidos posteriormente en redes sociales revelaron la magnitud de la explosión y un mensaje intimidante dirigido contra Sergio Bolaños, exintegrante de la banda criminal Los Pulpos. Según las investigaciones preliminares, el ataque habría sido perpetrado por una facción rival, en medio de disputas entre organizaciones delictivas que operan en la región, entre ellas Los Pepes y La Jauría. La vivienda atacada pertenecía a la madre de Bolaños, lo que refuerza la hipótesis de un ataque selectivo.

Tras el atentado, las autoridades regionales señalaron que se evalúa aplicar medidas excepcionales de seguridad, incluso bajo el marco del artículo 137 de la Constitución, que faculta la declaratoria de estado de sitio en casos graves. En paralelo, la policía confirmó la detención de tres personas —dos de ellas menores de edad— presuntamente vinculadas al hecho. Mientras tanto, se anunció asistencia para las familias damnificadas, que hoy intentan recuperar parte de lo que perdieron en cuestión de segundos.